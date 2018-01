Wetterbedingt vorverlegt: Konzertbeginn verpasst

Spontan entschlossen sich Daniela S. aus Wien und ihr Mann vergangenen Sommer, das Konzert "Symphonic meets Rock" am steirischen Stubenbergsee zu besuchen. Und erstanden am Tag der Veranstaltung noch schnell zwei Karten für das Event. Starten sollte das Konzert laut Plakaten und Information auf den Tickets um 20:30 Uhr. "Als wir eine Dreiviertelstunde vor dem angekündigten Beginn, also überpünktlich, zum Veranstaltungsort kamen, war das Konzert bereits in vollem Gange", schilderte die Leserin. Was das Ehepaar nicht wusste: der Konzertbeginn wurde offenbar wegen vorhergesagten Schlechtwetters vorverlegt. "Das stand weder auf der Homepage noch wurde uns das beim Kartenkauf mitgeteilt", so Frau S. weiter. Durch die Verschiebung versäumten die beiden Wiener gut ein Drittel des Konzerts. Weil ihre Beschwerde beim Veranstalter unbeantwortet blieb, wandte sich das Ehepaar schließlich an die Ombudsfrau.

Laut dem Veranstalter, dem Maschinenring Hartbergerland, hat das Konzert aufgrund der Wettervorhersage bereits um 19:00 Uhr - und nicht wie geplant um 20:30 Uhr - begonnen. Man habe unter anderem via E-Mail und Radio darüber informiert. In Kulanz gab’s für die Leserin nun aber einen Teil des Ticketpreises retour.