Pkw stürzte in Bachbett

In einen Bach gestürzt ist ein 83-jähriger Lenker aus Straßburg. Aufgrund von Straßenglätte verlor der Mann am Sonntag auf der Langwiesenstraße in Herd bei Straßburg die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte über eine steile Böschung in den Langwiesenbach. Ein unmittelbar nach dem Pensionisten kommender Autofahrer befreite den Unfalllenker und leistete Erste Hilfe. Der Pkw wurde von der Feuerwehr Straßburg geborgen.