Villacher Narren mit den XXXL-Politikermasken!

"Wir waren kritischer bei der Wahl der Nummern und haben neue Talente entdeckt", so Neo-Kanzler Kuno Kunz. Schon bei der Premiere fielen einige Sketches auf - wie "Die Wahl der Qual" - (mit Masken aus der XXXLutz-Werbung) oder "Gute Nacht Österreich" mit Moderator Marco Ente.

Auch im Fernsehen will man am Faschingsdienstag mehr Pointen servieren: "Früher wurden ja oft gute Nummern raus geschnitten, nur weil sie lokal aufgebaut waren - das spielt keine Rolle mehr", so Regisseur Volker Grohskopf.

Christian Rosenzopf, Kärntner Krone