Asylwerber brachen Flüchtlingshelfer Kiefer!

Handyfoto führte zu Attentätern

Der Überfallene, der die Angreifer nicht erkannt hatte, war aber noch in der Lage, mit seinem Handy ein Foto des Wagens zu machen, in dem die Schläger flüchteten. Auf diesem Foto konnten alarmierte Polizisten auch das Kennzeichen des Pkw erkennen - und dieses führte zu den armenischen Asylwerbern.

Jetzt muss noch geklärt werden, warum das Duo den Flüchtlingshelfer ins Visier genommen hatte.



Zwei Helferinnen in Quartieren angegriffen

Im Vorjahr hatten zwei Angriffe auf Flüchtlingshelferinnen in Lichtenberg und St. Martin im Mühlkreis in den Quartieren für Aufregung gesorgt. Motiv: Die Frauen hatten die Iraner und Afghanen ermahnt, dass sie leiser sein sollen - beziehungsweise, dass sie nach einer Party sauber machen sollen...

Markus Schütz, Kronen Zeitung