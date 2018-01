7. Jänner: Gutscheine von Uber Eats zu gewinnen!

Am 12.Dezember 2016 ist die Essensliefer-App Uber Eats in Wien gestartet. Nach dem weltweiten Launch der App in Toronto im Dezember 2015 wurde Wien die erste deutschsprachige Stadt, die in den Genuss des neuen Food-Delivery-Service kommen durfte. Mittlerweile kommt in Wien im Schnitt jeden Tag ein neues Restaurant dazu.