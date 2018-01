Top 3: Möglichkeiten, die große Liebe zu finden

Zu Jahresbeginn hat die Partnersuche im Internet traditionell Hochsaison und die heimischen Singles gehen verstärkt online auf die Suche nach Mr. oder Mrs. Right. Der Erfolg gibt ihnen Recht: Gemäß einer aktuellen Studie von Parship haben 34 Prozent aller in Partnerschaft lebenden, die sich in den letzten fünf Jahren verliebt haben, ihre Liebe dem Internet zu verdanken.

Rund 22 Prozent haben ihren Partner über Freunde kennen gelernt, weitere 18 Prozent beim Ausgehen. Alle anderen Möglichkeiten wo man heutzutage glaubt einen Partner zu finden, wie am Arbeitsplatz, beim Studium, im Urlaub oder beim Sport, liegen weit abgeschlagen dahinter. "Damit bestätigen wir internationale Studienergebnisse. Gerade in den USA ist dieser Trend seit Jahren zu beobachten", erklärt Caroline Erb, Psychologin bei Parship.at.