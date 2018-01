Haare färben leicht gemacht mit Wachs aus Japan

Für alle die gerne ihre Look ändern, ist das japanische Haarwachs ideal: Beim Mädelsabend am Donnerstag erscheint man mit rotem Haar, bei der Partynacht am Freitag mit violettem und beim Kinosonntag mit silbernem. Wem die grellen Farben zu auffällig sind, kann natürlich auch nur einzelne Strähnen bunt färben. Da es sich aber leicht wieder auswaschen lässt, sollte man vorher immer unbedingt den Wetterbericht lesen.