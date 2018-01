SOKO Kfz im Kampf gegen Automafia

Ihren Sitz hat die SOKO Kfz in der Landespolizeidirektion in Eisenstadt. Ins Leben gerufen wurde die Spezialeinheit im Oktober 2009, um der Auto-Mafia in der Ostregion einen Riegel vorzuschieben. Damals war die Zahl der Pkw-Diebstähle drastisch in die Höhe geschnellt - von 7450 im Jahr 2007 bis auf knapp 9000 kurz vor der Gründung der SOKO. Die kriminalistische Arbeit der Sonderermittler machte sich aber bezahlt.

Nach den ersten Festnahmen halbierte sich schlagartig die Zahl der Autodiebstähle, die seither Jahr für Jahr konstant weiter sinkt - trotz immer neuer technischer Tricks, die die Täter anwenden. In den vergangenen zwölf Monaten wurden weniger als 3000 Pkw und Lkw erbeutet.

Karl Grammer, Kronen Zeitung