„Ich habe ein neues Leben"

"Ich habe ständig mit dem Tod an meiner Seite gelebt", erzählt Maria K. im Gespräch mit der "Krone". In zwei Linzer Spitälern sei ihr zuvor beschieden worden, man könne ihr nicht helfen. "Ich musste davon ausgehen, dass meine Lebenszeit von einer auf die andere Sekunde abgelaufen sein kann."

In ihrer Not wandte sich die pensionierte Polizei-Bedienstete schließlich auch noch an die Kardiologen des Klinikums Wels, wo sich für sie überraschend ein Lichtblick auftat. "Dort hat man mir eröffnet, dass zwar das Risiko für eine offene Operation zu groß ist, doch ein Eingriff mit einem Katheter über die Leiste versucht wird", so K.



Sechs-Stunden-OP

Am 13. Dezember wurde die 79-Jährige stationär im Klinikum aufgenommen, zwei Tage später erfolgte - wie berichtet - dieser erstmals in Österreich durchgeführte minimalinvasive Eingriff. Auf diese Weise ist es unter anderem gelungen, einen Ring für die defekte Mitralklappe einzusetzen. Das fünfköpfige Ärzteteam rund um den Kardiologen Ronald Binder war dabei sechs Stunden lang im Einsatz.

"Ich bin aufgewacht, hatte keine Schmerzen und konnte schon am Abend etwas essen", sagt K. Nur zwei Tage später wurde sie auf die Normalstation verlegt, und am 23. Dezember durfte sie nach Hause. "Zu Silvester habe ich sogar ein Glaserl Sekt trinken können."

Der Pensionistin geht es seither bestens. Sie ist überglücklich, dass ihr neue Lebenszeit geschenkt wurde: "Ich bin den Ärzten und Pflegern in Wels unendlich dankbar. Ich war nicht einmal Klasse-Patientin, doch besser hätte man mich nicht behandeln können."

