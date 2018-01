Bildungs-Campus für Hallein

Vor allem das Schulgebäude der Neuen Mittelschule und der Volksschule in Hallein-Neualm ist am Ende seiner Lebenszeit angekommen. Die Bausubstanz ist aus den 1970er-Jahren, eine Sanierung mittlerweile unumgänglich. Die wäre allerdings sehr teuer und auch aufwändig. Mehr als zehn Millionen Euro würden mindestens anfallen, während der Bauphase müssten die Schüler in einem Ausweichquartier unterrichtet werden. Also ein Neubau - und wenn, warum dann nicht gleich groß gedacht: Bereits im Vorjahr entstand die Idee eines neuen, modernen Bildunszentrums in Neualm. "Jetzt wollen wir diesen Plan fix auf Schiene bringen", verrät Bürgermeister Gerhard Anzengruber.

Konkret sollen neben den beiden Neualmer Bildungsstätten auch die Neue Mittelschule aus der Halleiner Innenstadt und das Polytechnische Gymnasium im Stadtteil Gamp in den Bildungscampus einziehen. "Das Schulgebäude in der Stadt verfügt über keine geeigneten Freiflächen für die Schüler, jenes in Gamp müsste ebenfalls saniert werden", weiß Anzengruber um Synergie-Effekte eines neuen Campus. Letztlich würden also gut 500 Schüler im neuen Bildungszentrum unterkommen.

Einen geeigneten Standort hat die Stadtgemeinde auch schon im Visier. "Derzeit laufen die letzten Verhandlungen, es sieht sehr gut aus", möchte Anzengruber noch in diesem Jahr die Detailplanungen abgeschlossen wissen. "Immerhin gilt es, mögliche Förderungen für das Bildungsprojekt zu bekommen." Einen Baustart visiert Anzengruber dann für das Jahr 2019 an. Von den Kosten her rechnet der Stadtchef mit mehr als 25 Millionen Euro.

Max Grill, Kronen Zeitung