5. Jänner: Cineplexx-Gutscheine zu gewinnen!

Prädikat sehenswert! Unter diesem Motto steht das Filmangebot von Cineplexx zu Jahresbeginn. Kinofans können sich auf zahlreiche Filmhighlights mit hochkarätigem Cast und fesselnden Stories freuen: vom Musicaldrama "The Greatest Showman" mit Hugh Jackman über "The Commuter" mit Liam Neeson bis zum Weltkriegsdrama "Die dunkelste Stunde". Hollywoodstars wie Christoph Waltz und Matt Damon, Julia Roberts oder Owen Wilson sind im Jänner in "Downsizing" und "Wunder" auf der großen Kinoleinwand zu sehen.