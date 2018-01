Über zwei Meter: Wiener "Riese" und sein Alltag

# Wirst du manchmal komisch angesehen, oder angepöbelt?

Das ist mein tägliches Brot, mit dem ich zu leben habe. Fängt in der Früh an, wenn ich bei der Bushaltestelle warte, dann in der U Bahn fahre und aus dem Zug ein und aussteige. Da schauen mich die Leute immer von unten bis oben an, als ob ich ein Außerirdischer wäre. Des Weiteren ist es auch so, wenn ich auf der Mariahilferstraße oder am Stephansplatz bin oder gehe, wo viele Menschen sind - da steche ich natürlich heraus. Sehr viele, meist aber Jugendliche, pöbeln mich dann an oder lachen mich aus. Meistens habe ich eh meine Kopfhörer drinnen und höre Musik, wenn nicht, dann gehe ich einfach weiter und denke mir meinen Teil über solche Menschen, die scheinbar keine anderen Probleme und Sorgen haben.

# Gibt es Momente, wo es total praktisch ist, wenn man so groß ist? (zB Konzerte etc)

Ich gehe sehr wenig auf Konzerte, aber da ist es natürlich ein riesen großer Vorteil. Ich sehe über alle drüber, nur die, die hinter mir stehen, sind natürlich nicht begeistert. Da kommt es dann immer wieder vor, dass ich gefragt werde, was sich auf der Bühne so tut, auch hin und wieder die kleinen Mädels auf die Schulter nehme oder hebe, damit sie auch was sehen. Handys oder Kameras für Fotos bekomme ich auch immer wieder. Letztes Jahr beim David Guetta Konzert wurde ich sogar von einer Gruppe Burschen und Mädels zu einem gemeinsamen Foto aufgefordert und danach haben sie mich auf ein Getränk eingeladen.

# Wie fährst du mit dem Auto?

Natürlich kann ich nicht mit jedem Auto fahren, was ja auch logisch ist. Bis jetzt hatte ich schon mehrere Autos und bin immer bei einem MAZDA hängen geblieben. Bis auf das aktuelle Auto, das ich seit ein paar Monaten habe, wurde immer von der Autowerkstatt der Sitz um 10cm nach hinten versetzt, so dass ich ausreichend Platz habe. Nach oben und nach vorne. Hinter mir war dann natürlich auf der Rückbank kein Platz mehr und ich konnte somit einen Beifahrer weniger im Auto mitnehmen. Mühsamer ist eher die Sache, wenn ich der Beifahrer bin, da stelle ich den Sitz immer ganz zurück, aber das reicht fast nie aus. Also bei weiten Strecken fahre ich meistens selber oder benutze den Zug.