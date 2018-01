Kater "Laszlo" mit Luftdruckgewehr erschossen

"Wir haben unseren Laszlo gehen lassen. Er hatte Flüssigkeit in der Lunge und im Bauch", erzählt eine traurige Ines P. Mittwochabend. Zuvor hatte sich der betagte Kater am 30. Dezember gegen 16.30 Uhr noch nach Hause geschleppt zu seiner Familie in die Ringstraße.

"Zuerst habe ich einen kleinen Blutstropfen auf der Terrasse bemerkt. Da habe ich noch gedacht, er hat gerauft. Dann hat er sich vor mich hingelegt, und plötzlich war alles voller Blut", sagt sie voller Trauer. In der Tierklinik dann die erschreckende Gewissheit: Jemand hat auf den Kater geschossen! "Und das aus nur kurzer Entfernung mit einem Luftdruckgewehr", bestätigt ein erhebender Beamter der Polizei Köflach, der sogar in seiner Freizeit bei der Klinik vorbeigefahren ist, um das herausoperierte Projektil als Beweis sicherzustellen.



Nachdem Laszlo nicht die erste Katze ist, auf die in dieser Gegend geschossen worden ist, vermutet die Polizei den Täter in unmittelbarer Nähe. Und der soll keinesfalls ungeschoren davonkommen! Einige Hinweise sind bereits eingegangen, weitere sind erbeten - wer hat etwas Verdächtiges wahrgenommen? Bitte melden unter 059133/6193.

Monika Krisper, Kronen Zeitung