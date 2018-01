Neben Job im Krankenhaus: Harter Kampf im Boxring

# Seit wann boxt du?

2015 habe ich mit dem Boxen angefangen. Seit 2016 mache ich Thaiboxen und zusätzlich habe ich seit kurzem auch mit MMA begonnen.

# Wie bist du dazu gekommen?

Zuerst habe ich Fitnessboxen gemacht - nur, um eine körperliche Fitness zu bekommen und ein besseres Körpergefühl. Danach wollte ich aber richtiges Boxen lernen und bin in einen Verein gewechselt. Dann war ich 2016 das erste Mal in Thailand im Tiger Muay Thai Camp auf Phuket und habe dort gemerkt, dass mir Thaiboxen noch besser gefällt. Als ich dann wieder in Wien war, habe ich den Budosportverein gefunden, wo klassisches Muay Thai wie in Thailand , unterrichtet wird. Seitdem bin ich in diesem Verein und werde dort perfekt trainiert.

# Kämpfst du mit Männern ebenso oder nur gegen Frauen?

Sowohl als auch in Österreich. Da hier einfach noch zu wenig Frauen diesen Sport machen und ich dadurch nicht genug Trainingspartnerinnen in meiner Gewichtsklasse habe. In Thailand sind die Trainer männlich, aber die Sparringpartner ausschließlich Frauen.