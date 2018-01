"Als Mutter bleibt der Blog oft auf der Strecke!"

#2. Welchen Service kann ein Blogger seinen Lesern bieten, den andere Medien nicht bieten können?

Ich habe meinem Blog als reinen Beauty- und Lifestyleblog begonnen. Seit ich 2016 Mutter geworden bin (und da ich Anfang Jänner 2018 unser zweites Wunder erwarte), fließen natürlich immer wieder Beiträge zu den Themen Schwangerschaft, Baby und Familie zwischendurch mit ein, aber auch Posts dazu, wie man als junge Mutter trotzdem noch Frau bleibt. Diese Mischung macht den Blog einzigartig und kommt bei meinen Lesern sehr gut an.

#3. Was war dein größter Fehler in Bezug auf das Bloggen und was hast du daraus gelernt?

Mein größter Fehler bisher war es, einfach drauf los zu schreiben und zu erwarten, dass die Leser von alleine kommen. Natürlich verirrt sich auch am Anfang immer wieder jemand auf deinen Blog, aber gerade als Newcomer in dem Bereich muss man darauf achten, sich ein Netzwerk aufzubauen, im Social Media aktiv zu sein und sich selbst zu bewerben. Ab einem gewissen Bekanntheitsgrad geht es dann aber leichter.