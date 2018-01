Die City Hot-Spots der Wiener Ballsaison

# SPELUNKE

Seit Oktober 2017 hat die Spelunke ihre Pforten geöffnet. Mitten im einzigartigen Spelunken-Flair können hochwertige Drink-Kreationen am coolsten Tresen der Stadt bestellt werden. Außerdem werden liebevoll kreierte Dishes an hungrige Gäste serviert - wie "zu Hause bei Mama" werden Gerichte in der Mitte des Tisches platziert, so dass jeder zugreifen kann.

MONTAG - FREITAG

08:00 bis 02:00 Uhr

SAMSTAG

10:00 bis 02:00 Uhr

SONNTAG

10:00 bis 00:00 Uhr

Reservierung unter: ahoi@spelunke.at, 01/212 4151

Wo: 2., Taborstraße 1