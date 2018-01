Die einfachsten Styling-Tipps für die Ballnacht

# Locken wie eine Prinzessin

Wann nimmt man sich schon die Zeit, um die vielen Haare auf seinem Kopf in eine Lockenpracht zu verwandeln? Der Schulball ist die ideale Gelegenheit, sich wie eine Prinzessin zu fühlen! Einfach die Haare in einige Partien unterteilen und von unten beginnen, die einzelnen Strähnen mit dem Lockenstab oder dem Glätteisen drehen und am besten einzeln gleich mit Haarspray fixieren! Geduld zahlt sich aus, denn wenn alle Strähnen fertig sind, kann sich das Ergebnis sehen lassen!

