Erst Diebstähle, dann „Anschlag“ auf Automaten

Alles andere als erfreulich hat für Trafikant Andreas Müller das alte Jahr geendet und das neue begonnen: Bereits vor Weihnachten haben Unbekannte ein wunderschönes, gut 300 Euro teures Weihnachtsgesteck vor dem Geschäft gestohlen. Dasselbe ist kurz darauf mit dem schön geschmückten Weihnachtsbaum, der immerhin stolze 2,50 Meter groß war, passiert: "Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das niemand bemerkt hat, weil der Baum einfach so groß ist und wir direkt an der Bundesstraße liegen", wundert sich der Geschäftsmann.



Als ob nicht schon genug Schaden angerichtet worden wäre, machte er am Neujahrstag gegen 7.30 Uhr früh die nächste unerfreuliche Entdeckung: Unbekannte hatten in der Silvesternacht vermutlich mit einem Knallkörper den Zigarettenautomaten und eine Mülltonne beschädigt. "Der Zigarettenautomat muss sicher komplett ausgetauscht werden. Ich tippe auf 10.000 Euro Schaden. Aber vielleicht gibt es ja jemanden, der etwas gesehen hat", ist Müller dennoch voller Hoffnung. Sollte das der Fall sein, die Polizei Frohnleiten nimmt Hinweise entgegen: 059133/6135.