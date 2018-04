Der Mödlinger Schulball rockt die Pyramide

Am 20. Januar 2018 feiert ihr in der einzigartigen Location, der Pyramide Vösendorf, beim Mödlinger Schulball das Highlight zu Jahresbeginn. Der Mödlinger Schulball zeichnet sich durch sein einzigartiges Konzept aus - Die elegante Partynacht. Mehr als 15.000 Gäste in den letzten fünf Jahren sprechen für sich und dies möchten die Veranstater noch einmal toppen. Seid dabei!

Einlass ab 16 Jahren und nur mit Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis, Führerschein, Edu.Card in Verbindung mit ECard)



Dresscode:

# Herren: Anzugpflicht

# Damen: Ballkleid, Cocktailkleid

Tickets könnt ihr schon bald auf www.city4u.at gewinnen!