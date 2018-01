Der junge Innviertler war am Altjahrestag am Heimweg von einer Party bei Freunden im benachbarten Mehrnbach in die zu diesem Zeitpunkt aufgrund des Regens hochwasserführende Antiesen gefallen und ertrunken. Es liegt kein Fremdverschulden vor, es war definitiv ein Unfall.

Er war schon am Abrüsten

Manuel L. war beim Panzergrenadierbataillon 13 in Ried im Innkreis stationiert, befand sich in der Abrüst-Phase. Er hatte in der HTL Ried Maschinenbau gelernt, war im Heimatort als braver und fleißiger Bursch bekannt und beliebt.

Christoph Gantner, Kronen Zeitung