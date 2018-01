Wiener Alibi-Agentur liefert perfekte Ausreden

Eine Alibi-Agentur liefert die Beweise für jede Art von Ausrede - organisiert sozusagen das perfekte Doppelleben. Egal ob fingierte Einladungen zu Kongressen (zu denen auch eine eigene Homepage erstellt wird, Rufumleitungen,die Anmietung einer Zweitwohnung oder die Bezahlung mit einer alternativen Kreditkarte - es gibt nichts, was es nicht zu verheimlichen gebe. Sind Kunden an einer längeren Zusammenarbeit interessiert, entscheiden sie sich für eine Lügen-Flatrate. Das und mehr bietet die Wiener Alibi-Agentur alibi24 der zahlenden Kundschaft. City4U hat mit dem Chef des Unternehmens gesprochen und erfahren, wer welche Dienste für sich in Anspruch nimmt.

#Untreue Ehemänner

Wer glaubt, dass nur lüsterne Firmenchefs und untreue Ehemänner die Dienste einer Alibi-Agentur benötigen, der irrt. Aufträge kommen auch von Arbeitslosen, denen ihre Situation peinlich ist. Von Hausfrauen, die sich in der Nacht etwas als Escort-Dame dazuverdienen oder von Schwerkranken, die nicht möchten, dass ihre Arbeitgeber von Ihrer Erkrankung erfahren. Für sie alle hat Lukas K.* das perfekte Alibi, das mit glaubwürdigen Beweisen untermauert wird - auch für den Vater der gerne ein ungestörtes Wochenende mit seinem unehelichen Sohn verbringen möchte.