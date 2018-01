Idylle mit (Fast)Vollmond

"An guatn Rutsch! A guats neigs Jåhr!" - ein Fackelmeer zierte am Sonntag den Silvesterpfad am Maltschacher See und der (Fast)Vollmond war noch ein Grund mehr, warum diesmal noch mehr Besucher die herrliche Silvesteridylle nutzten. Regelrechtes Gedränge gab es an den zehn Stationen und die Masken der Perchtengruppe Klein St. Veit waren ebenfalls ein begehrtes Fotomotiv. "Das war noch nie da, dass an manchen Stationen fast die Getränke ausgegangen sind", freut sich Organisator Matthias Spieß. Noch mehr Fotos gibt es unten zum Durchschauen.