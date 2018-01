13-Jähriger gab Rauchalarm

Die Feuerwehren Völkermarkt und Tainach rückten am Neujahrstag nach Rakollach zu einem Zimmerbrand im ersten Stock aus. Einsatzleiter Rahman Ikanovic, Kommandant der FF Völkermarkt: "Zum Glück befand sich niemand dort. Wir mussten mit schwerem Atemschutz löschen." Ein weiterer Kaminbrand setzte am Montag Feuerwehren in der Gemeinde Ferlach in Marsch.