Rausch-Pärchen löste Suchaktion aus

Das Paar aus St. Martin im Mühlkreis wollten sich von der örtlichen Disco per Taxi heimbringen lassen, stritten aber derart, dass sie früher ausstiegen. Im Streit lief jeder in eine andere Richtung davon.

Gesuchter saß im Wald am Schnee

Nach einer Weile machte sich die 22-Jährige aber Sorgen, doch fand ihren Freund nicht mehr und er ging auch nicht ans Handy. Die Mühlviertlerin ließ sich von ihrer Schwester abholen, schlug dann aber bei der Polizei Alarm. Da der junge Mann so betrunken war und es draußen eiskalt war und regnete, machten sich mehrere Streifenbesatzungen auf die Suche, die nach fast zwei Stunden glücklich endete. Die Helfer fanden den durchnässten und durchfrorenen 27-Jährigen am verschneiten Waldboden kauern - er hatte völlig die Orientierung verloren.

Markus Schütz, Kronen Zeitung