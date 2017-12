Nach einer Lawine zählt jede Sekunde

300 Meter von einer Lawine mitgerissen und nur leicht verletzt: Großes Glück hatte, wie berichtet, ein Steirer am Freitag am Rauschkogel. Aktuell herrscht teils erhebliche Lawinengefahr. Bei der Verschüttetensuche zählt jede Sekunde! Bergführer Paul Sodamin übt in Kursen den "Kampf gegen den Erstickungstod".