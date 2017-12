Beste Sicht aufs Silvester-Feuerwerk

Wer in Linz feiert, sollte sich auf der Aussichtsplattform unterhalb der Pöstlingbergkirche ein Platzerl sichern oder, für Sportliche, hinauf auf die 927 Meter hohe Gis wandern. Auch am Pfenning- und Freinberg gibt’s Rundumsicht.



Höchstgelegene Gemeinde

Das ganze Land im Blick hätte man - zumindest theoretisch - von Liebenau aus, der höchstgelegenen Gemeinde Oberösterreichs. Generell bietet sich das Mühlviertel als "Aussichtsplattform" Richtung Süden an. Ein Geheimtipp ist St. Stefan am Walde, "der Balkon des Mühlviertels".



Südliche Gipfel

Wer im Süden daheim ist, tut sich mit der Rundumsicht leicht, zumindest wenn man auf einen der zahlreichen Gipfel wandert. Da bietet sich etwa der Siriuskogel über Bad Ischl an oder der Gmundnerberg über Gmunden. Wer im Innviertel daheim ist, könnte nach Freinberg fahren und von dort über die Grenze nach Passau schauen - auch die Bayern schießen Feuerwerk!



Wind als Spielverderber

Das könnte zum Teil der angekündigte starke Wind "verblasen" - hier rät auch Feuerwerker Rene Lang aus Oepping im Interview zur Vorsicht.