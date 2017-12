"Mama, Papa, mir ist soooo fad!" - diesen Satz kennen alle Eltern, und auch in den Ferien kommt er so sicher wie das Amen im Gebet. Zum Glück gibt es genug Abhilfe. In spannenden Ausstellungen im Welser Welios oder Ars Electronica Center in Linz werden die Kinder gefordert und können spielerisch Neues entdecken.