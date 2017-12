Nachtschwärmer überfahren!

Um halb 5 Uhr morgens stieg ein 19-jähriger Nachtschwärmer im der Ortschaft Strich in Kirchschlag bei Linz aus einem Linienbus aus. Der Jugendliche - er hatte 0, 72 Promille intus - lief in der Dunkelheit plötzlich hinter dem Bus hervor auf die B 126.

Ein herannahender Pkw-Lenker (40) aus Oberneukirchen, der gerade am Bus vorbeifahren wollte, stieg aufs Bremspedal und verriss den Wagen, kollidierte aber trotzdem mit dem Einheimischen.

Der Fußgänger wurde beim Aufprall gegen die Windschutzscheibe geschleudert und blieb verletzt auf der Straße liegen. Er wurde vom Notarzt versorgt und kam ins UKH Linz.

Jasmin Gaderer, Kronen Zeitung