Rangelei um Handy-Foto endete vor dem Richter

Eigentlich wäre es ein Fall für das "Heitere Bezirksgericht". Aber dazu ist die Sache für die Betroffenen viel zu ernst. In Innsbruck saßen am Freitag zwei Streithähne auf der Anklagebank, die sich wegen eines Handy-Fotos in die Haare kamen. Der Richter beendete das "Affentheater" außergerichtlich.