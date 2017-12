2700 offene Stellen warten!

Schon im Advent war es nicht zu übersehen: Mehr Menschen als üblich pilgerten in die Shoppingtempel. Hauptverantwortlich dafür: Der Wirtschaftsaufschwung und der Rückgang der Arbeitslosigkeit. 2018 soll es so weitergehen: Beim AMS warten mehr als 2700 offene Stellen -ein Plus von 60,6 Prozent!