Vorbereitungen laufen: CCV wird fit für die Narren

In diesen Tagen wird das Villacher Congress Center von den Narren der Faschingsgilde in Beschlag genommen. Die Vorbereitungen der Techniker und Bühnenbauer laufen auf Hochtouren. Immerhin ist die Premiere der Villacher Faschingssitzung bereits am 5. Jänner.

"Von den intensiven Arbeiten unserer Teams überzeugte sich jetzt auch Prinz Fidelius LXIII.", melden die Narren, die heuer ein fast vollständig neues Programm abliefern müssen. Denn auch der Abgang von EU-Bauer Manfred Tisal muss verkraftet werden. Ihn ersetzt Lei-lei-Urgestein Tanja Karl.