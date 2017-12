36.000 Bäume werden in Klagenfurt entsorgt!

Die Mitarbeiter der Klagenfurter Entsorgung sind im Großeinsatz: Tonnenweise Extra-Müll muss nach dem Weihnachtsfest wegtransportiert werden. Hinzu kommt die Abholung von rund 36.000 Christbäumen, die in der kommenden Woche in Angriff genommen wird. Diese können aber auch bei den Altstoffsammelplätzen Nord und Süd in Klagenfurt abgegeben werden.