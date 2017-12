Immer mehr "frühe Hilfen" für steirische Eltern

Alle Augen sind in zwei Tagen auf das steirische Neujahrsbaby gerichtet. Laut Statistik ist es eher ein Bub, der am wahrscheinlichsten in Graz auf die Welt kommt. Da nicht alle Babys eine einfache erste Lebenszeit haben und junge Familien oftmals überfordert sind, gibt es in der Steiermark immer mehr "frühe Hilfen".