Premiere: Ein Festival für Schneeschuhwandern

Das Schneeschuhwandern erfreut sich immer größerer Beliebtheit - und das Murtal soll nun zum Mekka für all jene werden, die gerne durch die unberührte, verschneite Natur stapfen. Von 26. Januar bis 4. Februar findet in der Region heuer mit dem Festival namens "aufSchneeschuhWandern" die erste Großveranstaltung in dieser recht neuen touristischen Sparte statt.