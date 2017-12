1. Jänner: Top gestylt ins neue Jahr

WIN! WIN! WIN! WIN! WIN!

ACHTUNG: City4U verlost einen Damen-Pullover (Größe S) sowie ein steingraues Cord-Hemd (Größe L) für Herren von Esprit, sowie blaue Leggings (Größe M) in Netzoptik für Frauen und Dot-Socken (Größe 43-46) für Männer von Falke! Was ihr dafür tun müsst? Einfach unsere City4U- FacebookpageLIKEN und KOMMENTIERT bei unserem Foto (Facebook-Link folgt unten um 5.30 Uhr) - auch per Mail könnt ihr mitspielen! Einfach an office@city4u.at mit dem Betreff "Falke und Esprot" schreiben, was ihr gewinnen wollt!

Teilnahmeschluss ist der 1. Jänner 2018 um 24 Uhr!

ACHTUNG: DER GEWINNER MUSS SEINEN GEWINN BEI UNSEREM PORTIER BEI DER KRONEN ZEITUNG ABHOLEN! Der Gewinn wird nicht verschickt!

Die Teilnahmebedingungen findest du hier.

Viel Glück!