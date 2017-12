Das Glück gibt´s auch zum Vernaschen

Kalorien sind kleine Tierchen, die nachts die Kleidung enger nähen." Kurz schießt einem dieser Spruch durch den Kopf, wenn man durch die verwinkelten Gänge in den Hinterräumen des Café Urbann in Wels geht. In der Backstube in der Schmidtgasse wird konzentriert gearbeitet. Es riecht nach Schokolade und frisch gebackenen Kuchen, während Mario Kinberger zu einer Rolle rosafarbenem Modelliermarzipan greift.