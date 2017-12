Legionäre kehren nach Enns zurück

Wenn Falco-Darsteller Michael Patrick Simoner am Sonntag bei den Silvester-Feierlichkeiten am Ennser Hauptplatz den Klassiker "Junge Römer" anstimmt, ist der Titel Programm. Denn 2018 steht die älteste Stadt Österreichs im Zeichen der Landesausstellung "Die Rückkehr der Legion", die von 27. April bis 4. November in Enns, Oberranna und Schlögen steigt.



Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen

"Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, wir sind voll im Zeitplan", lässt der Ennser Stadtarchäologe und Museumsdirektor Reinhardt Harreither im Gespräch mit der "Krone" wissen. "Sein" Museum Lauriacum, Hauptstandort der Ausstellung, ist seit Jänner 2017 wegen der nötigen Sanierungsmaßnahmen zu. "Diese sind abgeschlossen, nun folgen die Innenausbauten und der Aufbau der Ausstellung", so Harreither.



Viele spannende Geschichten

Letztere soll mit kostbaren Original-Funden, aufwändigen Rekonstruktionen, interaktiven Stationen und einem für die Landesausstellung produzierten Film zeigen, dass die Legionäre weit mehr als nur Krieger waren. Neben Schaugrabungen bei den Kalkbrennöfen bietet der Besuch der Lorcher Basilika St. Laurenz eine faszinierende Baugeschichte von der römischen Antike bis zur Gotik. Und auch die beiden anderen Schauplätze sind bereit. Während in Schlögen ein gut erhaltenes römisches Bad zu bestaunen sein wird, wurde in Oberranna ein Kastell ausgegraben. Organisator Roland Pichlbauer: "Die Besucher dürfen sich freuen. Mit den Römern lassen sich viele spannende Geschichten erzählen."

Mario Ruhmanseder, Kronen Zeitung