Neben Kleeblatt bringt auch Elefant Glück

Schwein, Hufeisen, Kleeblatt oder Rauchfangkehrer - das sind bei den Glücksbringern die absoluten Klassiker und auch weiterhin am beliebtesten. Doch ungewöhnlichere Talismane holen heuer kräftig auf. So sollen momentan Schildkröte, Elefant oder Hund den Oberösterreichern im neuen Jahr zum sprichwörtlichen Topf voll Gold verhelfen. Bei den Materialien sind Glas, Holz, Porzellan und Marzipan recht gefragt.

Tief in die Tasche greifen müssen die Landsleute für liebevolle und qualitätsvolle Glücksbringer aber nicht: "Ab 50 Cent bekommt man etwa einen Geldtaschen-Talisman, zehn Euro sollte man für größere Glücksbringer rechnen", weiß Sonja Gaiblinger, die Gremialobfrau des oberösterreichischen Markthandels. Sie rät zum Besuch eines der zahlreichen Standln, die meisten machen heute, Freitag, auf und verkaufen oft bis in die Abendstunden ihre Ware, auch am Silvestertag.

50 Euro im Schnitt für Feuerwerksartikel

Dort gibt es dann natürlich auch Feuerwerksartikel zu kaufen, für die die Oberösterreicher im Schnitt 50 Euro ausgeben. Je nach Größe und Effekten kostet ein Raketensortiment heuer zwischen 10 und 70 Euro: "Vulkane und Leuchtfeuerwerk-Fontänen sind aber schon ab 2,50 Euro zu haben. Alle Waren an den Ständen, auch die Jugendfreiartikel, entsprechen natürlich den Qualitätsnormen", stellt Gaiblinger klar. Die Sicherheitshinweise sind dennoch zu beachten!

Jasmin Gaderer, Kronen Zeitung