Sechs Verletzte bei Gasaustritt in Kirchdorf

Nach dem Austritt von Schwefeldioxid beim Automobilzulieferer TCG Unitech in Kirchdorf/Krems mussten am Donnerstag sechs Mitarbeiter vorsorglich ins Spital eingeliefert werden. Das Krankenhaus gab aber bereits Entwarnung, alle Patienten sind nur leicht verletzt. Schuld an dem Vorfall war ein technischer Defekt.