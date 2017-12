Mit den ÖSV Stars auf die "Krone" Tribüne!

Der Alpine Skiweltcup in Kärnten ist DAS Highlight der Rennsaison. Am 13. und 14. Jänner verwandelt sich Bad Kleinkirchheim wieder in einen Weltcup-Ort, wenn die "Speed-Queens" in der Abfahrt und im Super-G die "Kärnten-Franz Klammer" Rennstrecke bezwingen werden. Die Höhendifferenz von 763 Metern mit schwierigen Abfahrtspassagen wird für spannende Rennmomente sorgen. Der beschauliche Skiurlaubsort wird dabei zum aufregendem Alpinsport-Pflaster und zum Mittelpunkt des internationalen Spitzensportes gemacht!

Fordernde Strecke

Das Herz der Veranstaltung ist die selektive Rennstrecke "Kärnten-Franz Klammer". Auf einer Pistenlänge von 3.150 Metern finden sich zwischen dem Start und dem Ziel jede Menge schwieriger Passagen, die auch für den Riesentorlauf und Slalom genutzt werden können und spannende Wettkämpfe garantieren.

Mitspielen und Gewinnen

Wir verlosen unter allen Teilnehmern je 50x2 Tickets für die "Krone" Tribüne bei den Ski Weltcup-Rennen in Bad Kleinkirchheim am 13. und 14.01.2018. Füllen Sie das Formular aus und mit etwas Glück fiebern Sie live mit unseren ÖSV Stars mit!