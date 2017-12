Drei Tage Silvester-Partys in Graz

- Franziskanerplatz: Am 29. 12. Raunacht- und am 30. Bauern-Silvester (jeweils ab 18 Uhr). Die Silvesterhütten-Party startet um 22 Uhr. Der Eintritt ist an allen Tagen frei

- Mariahilferplatz: Single-Silvester am 29., Bauern-Silvester am 30. (jeweils ab 18 Uhr). Die Silvesterparty mit Egon 7 startet um 21 Uhr. Der Eintritt ist an allen Tagen frei

- Kapistran-Pieller-Platz: Public Viewing des Silvester-Stadls in der Grazer Stadthalle ab 20.15 Uhr.

- Hauptplatz: Der ist heuer zu Silvester wieder standlfreie Zone. Für kommendes Jahr kündigt City-Manager Heimo Maieritsch aber große Silvesterneuerungen an. An den Details wird bis Frühling gefeilt.

- Der Silvester-Rundgang in der Altstadt ist eine schöne Art, das alte Jahr zu verabschieden. Los geht es um 14 Uhr. Alle Informationen dazu bei Graz-Tourismus unter: 0316/8075-0.

- Lokale: In vielen Grazer Lokalen kann man eine rauschende Silvesternacht feiern oder kulinarisch ins neue Jahr gleiten. Auf www.graztourismus.at gibt es einen guten Überblick.

- Konzerte, Theater usw. am 31. 12.: "Tartuffe" im Schauspielhaus (16 Uhr); "Eine Nacht in Venedig" in der Oper ab 18 Uhr; Thomas Stipsitz im Orpheum ab 21 Uhr; Paul Pizzera & Otto Jaus in der List-Halle ab 20 Uhr; Die Dornrosen im Orpheum ab 18 Uhr.

- Messen, Andachten: Jahresabschlussandacht mit Bischof Wilhelm Krautwaschl im Dom (Beginn 16 Uhr). Überblick über die Messen auf www.graztourismus.at.

Ausblick auf 1. Jänner

- Oper Graz: Neujahrskonzert "Classic meets Jazz" Beginn 19.30 Uhr.

- Grazer Dom: Das neue Jahr wird um 10 Uhr mit einer Messe und um 17 Uhr mit einer Schubert-Messe begrüßt.

Von: Gerald Richter