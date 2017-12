Sofron und Kragl feiern im Derby das VSV-Debüt

Seit dem späten Vormittag steht fest: Der neue VSV-Stürmer Istvan Sofron wird die Adler im Derby verstärken. Die Spielgenehmigung kam rechtzeitig - für die Villacher eine gute Nachricht, immerhin fehlen im Derby mit Stefan Bacher, Sam Labrecque, Niki Petrik und Kyle Beach gleich vier Stützen. Nach dem 3:8 gegen Zagreb will Trainer Markus Peintner im Duell gegen den Erzrivalen eine Reaktion sehen: "Wir müssen vor allem im Mitteldrittel intelligent spielen, denn der KAC nutzt Fehler eiskalt aus. In einem Derby muss jeder einzelne Spieler bis in die Haarspitzen motiviert sein", fordert der Coach. Das gilt auch für Neuzugang Gerd Kragl - der 20-jährige Abwehrspieler wird für vier Wochen von Linz ausgeliehen, ersetzt den verletzten Stefan Bacher.

Beim KAC kehrt Youngster Ramon Schnetzer in der Abwehr ins Lineup zurück, rückt Patrick Harand dafür wieder in den Sturm. In den letzten beiden Spielen gegen Wien und Linz konnten die Rotjacken im Powerplay den Durchbruch feiern - sieben Tore in zwei Spielen. Für sieben Treffer in Überzahl hatte man davor 16 Partien benötigt. Koch: "Mit einem guten Powerplay kann man auch die engen Spiele für sich entscheiden - wir wollen da nachlegen."

Marcel Santner, Kärntner Krone