Die "Krone"-Familie half steirischen Familien

Sehr berührt hat unsere Leser das Schicksal eines Mädchens, das mit 13 an Krebs erkrankt ist, auch alle Haare verloren hat und wo sich die Eltern eine Perücke fast vom Mund abgespart haben. Nach monatelangem Martyrium verschenkte die junge Steirerin, im Glauben, geheilt zu sein, gutherzig diese Perücke an ein weiteres Kind. Doch sie erkrankte noch mal… Jedoch: Da wollten so viele Steirer helfen, es war menschlich so überwältigend - und das Mädchen, das immer noch in Chemotherapie ist und um sein Leben kämpft, konnte zumindest mit Haaren feiern. "Sie haben keine Ahnung, was Sie damit bewirkt haben", lässt die Mama dankbar ausrichten…

Fabian kann mit seinem Hund feiern! Für den herzigen Buben, der krankheitsmäßig auch schon viel mitgemacht hat und durch Diabetes ständig im Risiko lebt, konnte Hund Saria gekauft werden! Der Welpe wird jetzt ausgebildet und dann potenziell Lebensretter für das Kind sein.

Packerl halfen, Tränen zu trocknen

Niemand kann sechs steirischen Halbwaisen ihren innigsten Wunsch erfüllen - nämlich den, den Papa zurück zu bekommen! Völlig unerwartet ist der 45-Jährige erst kürzlich verstoben, die ganze Familie ist in Schockstarre. Hier konnten bunte Packerl zumindest ein bisschen helfen, Tränen zu trocknen. Wir arbeiten zudem aber auch an einem Konzept, wie man der Mama und den sechs Kindern nachhaltig helfen kann.

Zwei Familien hat das Schicksal auch sehr getroffen, da ist noch dazu die Behausung schwerst beeinträchtigt. In einem Fall ist ein Teil einfach eingestürzt, im zweiten konnte der an Krebs erkrankte Sohn wegen des Schimmels nicht einmal im Elternhaus wohnen. Hier konnten wir spontan mit Gutscheinen für Nahrungsmittel etc. gut helfen - für die aufwändige und sehr teuren Sanierungen hoffen wir, dass an Spenden schon noch etwas hereinkommt. Unser Konto bleibt jedenfalls offen (AT072081502500718404, KW Steirerkrone-Weihnachtsaktion).

Gutscheine für Dutzende Familien

Im "Hintergrund" sind es zudem Dutzende weitere steirische Familien, die wir mit Gutscheinen für Lebensmittel unterstützt haben. Es gibt nämlich tatsächlich auch in der Steiermark einheimische Familien, die nicht wissen, wie sie die täglichen Kosten schaffen sollen…

Wir danken Ihnen jedenfalls auch heuer wieder von Herzen! Die Spender haben wieder ein Weihnachtswunder wahr gemacht…

Christa Blümel und Claudia Fulterer, Kronen Zeitung