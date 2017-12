Bauernsilvester gibt es erst seit wenigen Jahren

Es sind tolle Geschichten, die sich um den Ursprung von Bauernsilvester ranken: Es sei der Tag, an dem Mägde und Knechte einst ihren Lohn erhalten und gefeiert hätten, behaupten die einen. Andere meinen, die Bauern hätten anno dazumal einen Tag früher gefeiert, weil sie in der Silvesternacht mit dem "Belauschen des Viehs" beschäftigt waren - der Legende nach können Tiere in dieser Nacht ja sprechen.

Mit der Realität haben die Geschichten nur wenig zu tun: "Fakt ist, es gibt keine Quellen, welche die Existenz dieses Brauches vor den 2000er-Jahren belegen", so Roswitha Orač vom Grazer Volkskundemuseum. Sie nennt einen möglichen Ursprung: Zum Jahreswechsel 1999/2000 hat ein Mürzzuschlager Veranstalter seine Silvester-Feier einen Tag vorverlegt, weil da die Musiker günstiger zu haben waren. Etwa zur gleichen Zeit gab es auch im Murtal erstmals ähnliche Feste. Das Konzept war erfolgreich und wurde vielfach kopiert, wie Erich Neuhold vom Steiermark-Tourismus weiß: "Mit dem Bauernsilvester entwickelt sich seit einigen Jahren sehr erfolgreich eine Alternative zu unserem klassischen Silvester-Angebot."

"Anlass für eine Party gesucht"

"Dass als Rechtfertigung dafür eine angeblich alte Tradition angeführt wird, ist ein üblicher Mechanismus. Alle Bräuche sind entstanden, weil sie ein Bedürfnis in der Bevölkerung gestillt haben", erklärt Orač. Welches Bedürfnis stillt Bauernsilvester? "Anscheinend wurde zwischen den Jahren ein Anlass für eine Party gesucht. Dass viele glauben, ein uriges Fest zu feiern, scheint die Popularität noch zu verstärken. Den Silvesterabend selbst wollen viele Steirer offensichtlich im Kreis der Familie verbringen."

So wird Bauernsilvester in immer mehr steirischen Regionen (und fast ausschließlich in unserem Bundesland) zu einem Fixpunkt, zu einer typisch steirischen Tradition.

Christoph Hartner, Kronen Zeitung