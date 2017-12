Minus 30 Prozent auf die Shaolin-Mönche

In den letzten 23 Jahren haben mehr als fünf Millionen Menschen auf fünf Kontinenten und mehr als 6000 Vorstellungen die mystischen Kräfte der Shaolin Mönche bewundert. "A mi to fo" ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung einer faszinierenden Show, die Einblick gibt in die Welt des geheimnisvollen, alten Chinas. Bald auch in Wien - und für "Krone"-Leser für kurze Zeit um 30 Prozent ermäßigt.