Erich Kellerhals mit 78 verstorben

Tiefe Trauer in Salzburg über die Nachricht des Ablebens von Erich Kellerhals: Der Begründer der Elektromarkt-Kette Media Markt und Eigentümer des Einkaufszentrums Shopping Arena in der Alpenstraße soll laut unbestätigten Informationen am ersten Weihnachtsfeiertag in seiner Villa in Salzburg-Aigen aufgrund von Herzproblemen gestorben sein. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Kellerhals, der trotz fortgeschrittenen Alters noch immer im Immobilien-Sektor unternehmerisch tätig war, zählte mit seiner Gattin Helga zu gern gesehenen Gästen bei kulturellen Veranstaltungen. So besuchte das Paar alljährlich die Festspiele sowie den ISA-Empfang im Schloss Leopoldskron, an dem viele Größen aus Politik, Wirtschaft und Kultur teilnehmen. Das Paar zeigte sich in der Vergangenheit auch immer wieder großzügig und unterstützte mit Spenden etwa den Neubau der Paracelsus Medizinische Privatuniversität. Seine Freizeit verbrachte Kellerhals, der laut Weggefährten zuletzt noch immer sehr vital gewesen sei, oft auf dem Golfplatz.

Zwei seiner letzten großen öffentlichen Auftritte absolvierte Kellerhals im Sommer bei der Aida-Premiere im Großen Festspielhaus sowie bei der Jubiläumsfeier von Stiegl. Ansonsten lebte er zurückgezogen. Altbürgermeister Heinz Schaden reagierte bestürzt auf die Nachricht: "Für die Stadt ist das ein großer Verlust."

Kronen Zeitung