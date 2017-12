Erste DJ-Namen für Festival

#discoveryourstory lautet das Motto des Electric Love 2018, das vom 5. bis 7. Juli am Salzburgring stattfindet. Bevor das passiert, gilt es die ersten Acts zu entdecken.

Einer der Lieblingshits der Festival-Besucher war 2017 "Great Spirit", der auf die Kappe von Armin van Buuren und zwei israelischen Psy DJs geht. Und genau diese beiden kommen zur nächsten Auflage: Vini Vici aus Israel. Zwei Superstars - aktueller weltweiter Hit "More Than You Know" - sind erneut zu Gast: Axwell^Ingrosso aus Schweden. Außerdem dabei: Offenbach ("Be Mine" und "Katchi"), Brennan Heart (Warm-Up-Act) und Kayzo.

Übrigens: Bis 31. Dezember gibt es noch günstige Early Bird Tickets.

Iris Wind, Kronen Zeitung