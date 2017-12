BH-Fusionen bleiben weiter hochgesteckte Ziele

Im September 2016 wurden die Bezirkshauptmannschaften Grieskirchen und Eferding zusammengelegt. Weitere Verwaltungseinheiten hätten folgen sollen. LH Thomas Stelzer fasste im April die "Hochzeiten" der Magistrate in Linz, Wels und Steyr mit den Bezirksbehörden Linz-Land, Wels-Land und Steyr-Land ins Auge. 2017 wird trotz großer Ankündigungen ohne konkrete Fusionskonzepte enden. Und auch 2018 schaut es nicht gut für die Zusammenlegungen aus.

Land rechnet mit mehr Ausgaben

Ein Indiz: Das Land hat das Budget für Bezirkshauptmannschaften um eine Millionen auf 87,8 Millionen € erhöht. Für den Amtsbetrieb - der zu rund 90% aus Personalkosten besteht - wurden 85,7 statt 83,5 Millionen € eingeplant. Laut Experten soll aber eine BH-Fusion jährlich bis zu 1,7 Millionen Euro einsparen.

"Der Landeshauptmann wollte reformieren, in der ÖVP ziehen einige nicht mit", ist der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) enttäuscht. Zwischen dem Linzer Magistrat und der BH Linz-Land wird es nach vielen Gesprächen auf Beamten- und Politikerebene nur vereinzelt Kooperationen geben.

Mehr Zusammenarbeit in Wels und Steyr

Erheblich intensiver soll in Wels und in Steyr zusammengearbeitet werden - etwa bei der Lebensmittelaufsicht, der Gewerbeordnung, dem Wasserrecht oder der Kinder- und Jugendhilfe. "Vieles macht Sinn", so der Welser FPÖ-Stadtchef Andreas Rabl.