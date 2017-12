Weihnachtsmüll heizt zu Silvester ein

Strom für 60.000 Haushalte

Rund 300.000 Tonnen Müll werden in Wels pro Jahr verbrannt. Bevor der Abfall in Flammen aufgeht, muss er zwei, drei Tage gelagert werden. "Wir erzeugen hier den Strom für 60.000 Haushalte", sagt Johann Schöffmann, stellvertretender Betriebsleiter in Wels. Zudem wird die Fernwärme gespeist. Aufgrund der Vorlaufzeit sorgt der Weihnachtsmüll also dafür, dass es zu Silvester in den vielen Haushalten warm ist.



Linz AG holt ab 8. Jänner die Christbäume ab

Papier und Kartons landen bei der Energie AG in der Sortieranlage in Linz, Kunststoffe werden nach Hörsching transportiert und dort recycelt. Die Linz AG bereitet den Restmüll aus der Landeshauptstadt in Linz auf, ehe er verbrannt wird. Die Christbaumabholung beginnt am 8. Jänner.