Zweijährige durch heißes Teewasser verbrüht

Als eine 30-jährige Urlauberin aus Deutschland Mittwoch in einer Ferienwohnung in Feistritz/Rosental Teewasser kochte, langte ihre Tochter (2) unbemerkt auf den Herd. Da kippte die Kanne mit heißem Wasser auf das Kind, das Verbrühungen an Ober- und Unterarm erlitt. Das Mädchen wurde ins ELKI nach Klagenfurt eingeliefert.